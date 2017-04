Lariano: il Movimento 5 stelle ottiene il via libera dal blog, presenterà un suo candidato sindaco

Nelle prossime elezioni amministrative di Lariano del prossimo giugno ci sarà anche il Movimento 5 stelle. Il gruppo degli Amici di Beppe Grillo di Lariano ha ottenuto la certificazione dal Blog di Beppe Grillo e potrà presentarsi con un proprio candidato sindaco.

"Il 30 marzo scorso il Movimento Cittadino Lariano Amici di Beppe Grillo diventa Movimento 5 Stelle Lariano dopo un percorso di crescita e di presenza costante sul territorio che durano ormai da quattro anni - si legge in una nota di stampa del neonato M5s di Lariano - La certificazione ottenuta non è una formalità, ma rappresenta impegno e programmazione da parte del gruppo e della squadra che si presenterà alle Comunali, rappresenta la vera novità per Lariano in quanto la nostra lista è stata definita già a febbraio 2017 e soprattutto la lista non può essere modificata successivamente, quindi non ci saranno sorprese o manovre dell’ultimo minuto".

Gli attivisti grillini hanno già scelto il loro candidato sindaco, sarà una donna Sabrina Taddei: "Il Movimento 5 Stelle Lariano non fa alleanze e non chiede voti ma la fiducia dei cittadini per un cambiamento reale, come dimostra in ambito nazionale. La nostra è una lista, con Sabrina Taddei candidato sindaco, completamente all’antitesi con i vecchi schemi dei partiti o liste locali tradizionali il nostro programma segue le linee guida nazionali, chiaramente, riportate in ambito locale".