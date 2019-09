Lariano: furto al Chiosco di Fonte Ontanese gestito da ragazzi disabili

Ignoti nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre hanno scassinato e derubato il chiosco di Fonte Ontanese, gestito dall'associazione Alba che da oltre quindici anni è impegnata nel sociale a tutela dei diversamente abili.

Alla riapertura del chiosco venerdì mattina uno dei volontari dell'associazione ha constatato con sorpresa che ignoti, verosimilmente durante la nottata, avevano scassinato la porta in legno posta sul retro del chiosco.

I ladri hanno portato via vari generi alimentari, gelati, bibite confezionate e la macchinetta del caffè con le cialde. E' stato rubato anche un salvadanaio dell’Associazione Alba, che veniva utilizzato per raccogliere le mance che i clienti lasciavano agli operatori del chiosco.

Il chiosco e il vicino parco attrezzato di Fonte Ontanese da ormai cinque anni offrono un’opportunità non solo di svago e aggregazione, ma anche lavorativa per i ragazzi diversamente abili.

Sgomento tra la comunità di Lariano non tanto per il danno materiale, ma soprattutto per il fatto che si sia colpita un’associazione che quotidianamente si impegna nel sociale.