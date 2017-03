Lariano: per il servizio della mensa scolastica arriva l'App Food

Il servizio mensa per le scuole di Lariano diventa digitale per facilitare e modernizzare il servizio. L'assessore alla pubblica istruzione Maurizio Mattacchioni insieme all'azienda All Food ha presentato l'applicazione "App Food" dedicata a smartphone e tablet, grazie alla quale i genitori potranno visionare i menù, ricevere consigli su una sana alimentazione per bambini e famiglie, ricette, contatti con gli esperti e informazioni sui cibi somministrati nella scuola.

“Con App Food si può accedere a numerosi contenuti informativi: consigli per un’alimentazione sana e per la corretta attività motoria, il ricettario che contiene sane e gustose proposte per i palati per i più grandi e piccini - ha spiegato la dottoressa Sonia Berretti della società All Food- Poi c’è una sezione dedicata ai giochi con consigli per le App a tema “educazione alimentare”. Inoltre news, curiosità e aggiornamenti continui e tempestivi. I genitori dei bambini iscritti al servizio mensa All Food avranno la possibilità, previa registrazione e autorizzazione di accedere a funzioni dedicate: il Menù del giorno con i piatti proposti al bambino a pranzo e piatti e menù suggeriti per la cena da una nutrizionista ALL Food e cosa fondamentale si potrà interagire in una vera e propria community con la presenza di esperti (il pediatra, dentista e nutrizionista che potranno rispondere alle varie domande degli utenti. Siamo aperti a indicazioni e proposte per far continuamente migliorare l’App e renderla sempre più vicina alle esigenze degli utenti”.

"Con questa nuovissima e funzionale applicazione per smartphone e tablet diamo la possibilità alla famiglie di visionare tutti i giorni il menù della mensa scolastica e la provenienza delle derrate alimentari - ha commentato l’assessore Maurizio Mattacchioni presentando il nuovo servizio- Ricordiamo che quest'anno con l’aiuto della dietista abbiamo apportato notevoli miglioramenti qualitativi nel menù servito nelle scuole".

"Come amministrazione per quanto riguarda la mensa abbiamo all’inizio di questo anno scolastico alzato le aliquote Isee e abbassato il pagamento della mensa venendo incontro alle esigenze di tanti nuclei familiari. C’è stato un grande lavoro anche degli uffici che ringraziamo e sono stati apportati miglioramenti qualitativi e organizzativi e l’attivazione del pagamento online. Posso dire con soddisfazione che sono stati fatti grossi passi in avanti e che la situazione va sempre più migliorando e questo ci riempie di orgoglio", ha concluso Mattacchioni.