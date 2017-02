Lariano: la storia di Billo, cane morto di stenti incatenato a un palo

Sta suscitando commozione a Lariano, la triste storia di Billo, un cagnolone morto due giorni fa tra enormi sofferenze legato con una catena a un palo. Billo era stato lasciato solo in un giardino di un'abitazione disabitata, il padrone veniva a fargli visita ogni due settimane. Il cane è morto di stenti, ormai vecchio e sofferente.

I vicini di casa del padrone di Billo, allertati dai lamenti dell'animale hanno avvertito la polizia municipale e dopo diversi tentativi di contattare il padrone è dovuta intervenire la magistratura per liberare il cane. Nonostante il ricovero in una clinica veterinaria non è stato possibile salvarlo. Lo stesso comandante della polizia municipale di Lariano Alessandro Cartelli ha chiesto a tutti di sensibilizzare la cittadinanza su questo episodio e sulle sevizie a cui Billo è stato sottoposto.

"Billo non ce l'ha fatta! È morto tra atroci sofferenze e se ne sarebbe andato nella totale indifferenza , così come era vissuto perché il suo padrone (dis)umano viveva altrove , lontano dalla prigione a cui l'aveva costretto se i vicini di casa non avessero denunciato alla polizia municipale solo perché infastiditi dai suoi lamenti - scrive una cittadina su Facebook che si era presa a cuore il caso di Billo - Eppure si conosceva la situazione della povera bestia ma chiunque guardava altrove. Ebbene, da oggi in poi chi gira la testa dall'altra parte paga penalmente. Per omissione di soccorso. Così come quel padrone disumano pagherà con una denuncia penale che se riconosciuta vale fino a tre anni di galera e una bella multa".

Il sindaco di Lariano Maurizio Caliciotti, venuto a conoscenza della storia di Billo, ha voluto impegnarsi per un'azione amministrativa mirata alla tuela degli animali: "La triste vicenda della scomparsa di Billo non passerà inosservata. Per questo il responsabile della sua morte è stato denunciato dalla polizia locale all’autorità giudiziaria per maltrattamento e abbandono di animale. Purtroppo la segnalazione dell’accaduto è arrivata quando le sue condizioni erano già pessime, e nonostante l’immediato trasporto presso la clinica veterinaria, non ce l’ha fatta - scrive il primo cittadino - Per questa ragione chiediamo una maggiore collaborazione dei cittadini affinché si possa intervenire tempestivamente in tali casi. L’amministrazione comunale, partendo dalla necessità di tutelare gli animali e diffondere la cultura del rispetto, si farà carico di promuovere una campagna di sensibilizzazione volta a prevenire l’abbandono e il maltrattamento dei cani e pubblicizzare il canile al fine di favorire l’affidamento di quelli abbandonati. Non è escluso che tale iniziativa prenda proprio il nome di Progetto Billo”.