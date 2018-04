Lariano: amministrazione al lavoro per il nuovo Piano Regolatore

Presto il comune di Lariano avrà un nuovo piano regolatore che regolerà lo sviluppo urbanistico per gli anni a venire. Ad annunciarlo l'assessore all'urbanistica Carlo Crocetta. Il bilancio vede già i fondi per poter procedere alla revisione dell'ultimo piano che ha già quasi venti anni sulle spalle e non è più idoneo a rispondere alle esigenze di sviluppo urbano di Lariano.

"Abbiamo stanziato in bilancio fondi per la revisione del Piano Regolatore Generale - spiega l'assessore - Una revisione che arriva dopo 15-16 anni. Il nostro obiettivo è quello di incentrare la revisione del Prg incrementando i servizi, il direzionale e il commerciale, puntando tutto su uno sviluppo qualitativo del territorio, valorizzando le attività commerciali e produttive, attirare investitori a Lariano e portare economia a Lariano. Come amministrazione daremo l’indirizzo agli uffici di realizzare un piano regolatore di qualità".

"Sul territorio siamo sempre vigili, cercheremo di migliorare i servizi per permettere ai cittadini di vivere in un paese sano, vivo e a misura d’uomo”, ha concluso l'assessore.