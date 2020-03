Coronavirus, primo caso di contagio a Lariano

Primo contagio da Coronavirus per la comunità di Lariano, si tratta di un 73enne trasferito dall’ospedale di Velletri allo Spallanzani di Roma. L'ASL Roma 6 ha comunicato ufficialmente il caso all'amministrazione comunale e sono state avviate tutte le procedure di indagine epidemiologica sui contatti avuti dal paziente, e si attendono i risultati dei tamponi sui familiari più stretti.

"La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari - scrive il sindaco Maurizio Caliciotti su Facebook - Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione, soprattutto riguardo al divieto di spostamento che può avvenire soltanto per comprovate esigenze di lavoro, per necessità indifferibili e per importanti esigenze sanitarie".