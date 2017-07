Nemi: in vista del nuovo anno scolastico aule più accoglienti per gli studenti

Grazie ai finanziamenti del Governo nell'ambito dell'iniziativa #scuolebelle, gli alunni di Nemi potranno avere il prossimo anno scolastico aule più accoglienti e pulite. Tramite un accordo tra amministrazione comunale e dirigenza scolastica sono stati decisi gli interventi da fare all’interno dei Plessi scolastici comunali sia della scuola dell’infanzia sia della scuola primaria e secondaria di primo grado. Gli interventi riguarderanno sia le aule che le sale mensa.

"L’amministrazione comunale sta predisponendo dichiara il sindaco di Nemi Alberto Bertucci – l’acquisto di LIM (lavagne interattive multimediali) per rendere sempre più moderno e tecnologico le attività scolastiche per i nostri alunni. Lancio un appello a tutti i ragazzi delle scuole di Nemi, di prendersi cura degli ambienti e dei materiali scolastici per mantenerli sempre decorsi ed efficienti, non solo come segno di educazione e responsabilità, ma anche per lasciarli funzionali agli alunni che verranno dopo".