Pavona: via libera ai lavori per la palestra della scuola Dante Alighieri

Lo scorso mese di ottobre due travi della palestra dell’istituto scolastico Dante Alighieri di Pavona di Castel Gandolfo avevano subito delle lesioni.

Gli studenti della scuola secondaria potranno presto riutilizzare la palestra per le attività sportive ed extra-scolastiche, infatti è arrivata l’approvazione da parte del Genio Civile per i lavori della messa in sicurezza.

L’intervento non si limiterà solo alla zona della palestra, come spiega Alessia Bruni, Assessore ai lavori pubblici del Comune di Castel Gandolfo: “Il Genio Civile ha finalmente approvato i lavori della messa in sicurezza della palestra e la struttura sarà adeguata alle normative antisismiche più recenti. Siamo fiduciosi che i lavori finiranno, come tempi di massima, per la fine di ottobre 2017”.