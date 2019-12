I Castelli Romani si accendono per il Natale

L'atmosfera che offrono le luminarie natalizie nei borghi dei Castelli Romani è unica: da Rocca Priora a Genzano, a Velletri le città di illuminano in questo periodo dell'anno.

Il borgo di Nemi si accende per il Natale

Luminarie nel centro storico e in periferia, importanti eventi per tutto il periodo natalizio e tanta attesa per il 6 gennaio per i più piccoli con la discesa della befana in Piazza Ruspoli.



"Un programma corposo con numerosi eventi che dimostra che questo Comune per ogni occasione crea iniziative culturali e non solo per attirare nuovi visitatori ma soprattutto per dare ai cittadini di questo comune un motivo in più per festeggiare le festività natalizie" con queste parole il sindaco di Nemi Alberto Bertucci ha voluto presentare il calendario degli eventi natalizi.



Il più pittoresco borgo dei Castelli Romani in occasione del Natale si è illuminato di colori dal centro alla periferia: per tutta la durata del periodo natalizio, in piazza Umberto, brillerà il grande Albero di Natale illuminato molto caratteristico e ricco di luci. Favole, tradizione, eventi, musicanti e danzatori in costume che percorreranno le vie di Nemi al suono antico di organetti, tamburelli e zampogne, con le tipiche degustazioni dei sapori del territorio con Terra Nemorense & I Passi della Tradizione. Questi gli ingredienti di Borgo In Festa che animerà il centro storico di Nemi.

Natale a Frascati, un programma di eventi vivace, diversificato e adatto a tutte l’età

Fino al 7 gennaio 2020 Frascati si accende di allegria con i mercatini di natale, le luminarie artistiche nelle principali vie del centro storico e con le tante iniziative organizzate nelle chiese della Città così come nelle Scuderie Aldobrandini. Tornano le bande musicali americane il 31 dicembre con circa 900 giovani musicisti per un fine anno con il botto in puro stile States. Ma ritorna anche la tradizione italiana del presepe con l’iniziativa “Presepi dal Mondo” nel Palazzo Vescovile. E poi gli eventi di beneficenza con le attività della Croce Rossa Sezione Tusculum, i villaggi natalizi in Piazza San Rocco, Piazza della Porticella e nel quartiere di Cisternole, gli show cooking dedicati ai dolci di Natale nelle Mura del Valadier, lo spettacolo A christmas carol a cura della Gilda dei Guitti, e poi la Moto Befana in Piazza Marconi e quella di Cisternole. Insomma, tanti eventi per coinvolgere i cittadini a cui si devono aggiungere i numerosi concerti di Natale e le altre iniziative culturali di fine anno.

"Quest’anno il Natale a Frascati sarà più ricco e coinvolgente di quello dello scorso anno, frutto di uno sforzo collaborativo tra soggetti differenti che hanno a cuore solo il benessere di Frascati e il rilancio della sua comunità - dichiara il Consigliere delegato alle Attività Produttive Mattia Ambrosio -. Desidero per questo ringraziare tutte le associazioni di categoria e i commercianti per il loro fattivo impegno per la città. Sono convinto che il cartellone di eventi proposto potrà attrarre numerosi visitatori e turisti".

Presepi in Cantina e Babbo Natale: a Rocca Priora è Natale

L’atmosfera di Natale è entrata anche nelle cantine del Centro Storico che, grazie all’Amministrazione Comunale e alla creatività e passione di cittadine, cittadini, commercianti e associazioni, sono state decorate con presepi artistici che raccontano la Natività anche in chiave Rocca Priorese.

La mostra itinerante di presepi artistici è visitabile seguendo la mappa che porta passo dopo passo alle dieci cantine, un’occasione per scoprire e rivivere anche le vie del centro storico, approdando anche nella caratteristica piazza Zingara che ospita il mercatino natalizio, degustando i prodotti tipici che si incontrano lungo il percorso.

Nei fine settimana natalizi sarà disponibile il servizio navetta che porterà dal parcheggio di piazza Nassiriya al borgo e dal borgo a piazza Nassiriya con una fermata intermedia su largo Pallotti per una sosta dedicata ai regali di Natale e allo shopping nei negozi del Paese.

Ad Albano arriva il "giocattolo sospeso" e l'emporio solidale

Natale solidale ad Albano dove Sabato 21 dicembre alle ore 16, verrà inaugurato l’Emporio Solidale in Via Virgilio 33, uno spazio che l’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Associazione San Francesco "Insieme per la pace", ha allestito con prodotti di prima necessità da destinare alle famiglie in difficoltà.

Sempre nella giornata di sabato verrà fatto dono ai più piccoli e più bisognosi dei giocattoli raccolti

attraverso l’iniziativa "Giocattolo Sospeso", in collaborazione con l’associazione Polisportiva Sociale Castellinsieme Onlus, l’associazione Chiara per i bambini nel mondo e l’associazione Circo Svago. L’Amministrazione Comunale di Albano Laziale ha patrocinato il progetto partendo dall’esperienza del caffè sospeso ed estendendola ad altri settori, come quello socio - ludico. I giocattoli da regalare potranno essere acquistati presso i negozi aderenti al progetto fra cui: Canzonetti Arte, Giocattolandia, Il Soffiasogni, TuedIo Design e Topo Game.

"Il Giocattolo Sospeso e l’Emporio Solidale confermano l’attenzione, che in questi anni ha sempre accompagnato l’azione dell’Amministrazione Comunale, verso le fasce più fragili della comunità come i bambini e le famiglie più bisognose", ha commentato il sindaco Nicola Marini.

Rocca di Papa: luminarie tricolori per ricordare il sindaco Crestini

Sono state installate le luminarie a Rocca di Papa. Una miriade di luci costella le vie e le piazze del Centro Storico e degli altri quartieri, creando uno scenario suggestivo per abitanti e visitatori. Grandi e bambini sono stati attratti dalla magia natalizia e dagli oggetti tridimensionali posizionati lungo le strade, portando così nel nostro paese gioia e speranza di rinascita.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Ditta D’Errico che oltre ad aver installato le luminarie, ha donato il tricolore in corrispondenza del Municipio esploso, in memoria del Sindaco Crestini e di Vincenzo Eleuteri, unitamente ad altre luminarie, permettendo l’ampliamento del progetto iniziale.