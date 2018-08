I migranti della Diciotti nei Castelli Romani, i sindaci: "Serve un tavolo di confronto territoriale"

Che sarà Rocca di Papa o Ariccia al momento c'è una certezza: i cento migranti sbarcati nelle scorse ore dalla Nave Diciotti e accolti dalla Conferenza Episcopale italiana arriveranno temporaneamente nei Castelli Romani per poi essere dislocati in diverse diocesi italiane.

Già dalle prime ore di oggi si faceva riferimento alla struttura dell'ex convento Mondo Migliore di Rocca di Papa (già centro di accoglienza) come possibile collocazione dei migranti, ma nelle ultime ore ha preso quota la soluzione del centro Auxilium di Ariccia.

Il sindaco di Rocca di Papa: "Siamo pronti all'accoglienza"

In ogni caso i sindaci dei Castelli Romani sono pronti a fare la loro parte. Il sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini è in attesa di comunicazioni ufficiali dalla Prefettura: "Non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali del Ministero degli Interni o della Prefettura, ma la decisione di ospitare i migranti a Mondo Migliore è una precisa indicazione personale di Papa Francesco. Per quanto riguarda Rocca di Papa, ci stiamo già attivando, in coordinamento con la Prefettura e la cooperativa che gestisce il centro per continuare a garantire il massimo controllo sul territorio, per evitare eventuali disagi alla cittadinanza".

"Questa mattina ho inviato una lettera al Santo Padre, con la quale ho ricordato che Rocca di Papa è sempre stata pronta ad accogliere e a sostenere coloro che si trovano in una situazione di difficoltà. In particolare, il mio pensiero si posa sui tanti minori che abbiamo avuto modo di aiutare e collocare in strutture sicure, dove hanno trovato un luogo dove crescere sereni. In questo, si è creata una rete di solidarietà, formata da cittadini e associazioni locali, sostenuta dall’Amministrazione Comunale, grazie alla quale è stato possibile attivare numerosi progetti di inclusione. Nella lettera ho anche avuto il piacere di invitare Papa Francesco nella nostra cittadina", conclude il primo cittadino di Rocca di Papa.

Luciano Andreotti, sindaco di Grottaferrata: "Serve un tavolo di confronto con tutti i sindaci dei Castelli Romani"

"Nessun allarmismo anzi massimo apprezzamento per l’umanità dimostrata da Papa Francesco e dalla Cei nella risoluzione dell’emergenza sulla nave Diciotti - sono le parole del sindaco di Grottaferrata Luciano Andreotti - Come sindaco di un territorio prossimo al sito di MondoMigliore , individuato come struttura dove collocare i nuovi migranti in arrivo, non posso però non sottolineare le criticità per il territorio legate al centro accoglienza al confine con il comune di Grottaferrata che si è più volte, anche recentemente, rivelato inadeguato alla mole già ingente di persone ospitate.

In tal senso credo sia assolutamente opportuno che con i colleghi sindaci dei CastelliRomani si crei un coordinamento gestionale che inizi con un tavolo di discussione/confronto sul tema migrazioni calato specificamente sulla nostra realtà territoriale".

"Da parte mia, di comune accordo con il collega sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, ho intenzione di scrivere al vescovo di Frascati Martinelli chiedendo che, nell’ottica del nobile impegno preso dalla Chiesa, si renda primo garante sul territorio del processo di forte integrazione dei migranti ospitati a Rocca di Papa. È giusto e doveroso che ogni scelta, anche emergenziale, sia spiegata bene alle istituzioni e ai cittadini facendo in modo che tutti in maniera responsabile possiamo essere al tempo stesso solidali senza dover pagare dazi che non sarebbero compresi né sopportati in termini di sicurezza e salute pubblica".

Il vicensindaco di Lanuvio: "Il centro di accoglienza di Rocca di Papa è già stato teatro di proteste!"

Più critico il vicesindaco di Lanuvio e Capogruppo di Fratelli d'Italia in Città metropolitana, Andrea Volpi che chiama in causa la sindaca Raggi: "I migranti della nave Diciotti sbarcheranno a Rocca di Papa nel centro dei Castelli Romani e si aggiungeranno già al numero importante ospitato dal Centro Mondo Migliore. La soluzione concordata dal Ministero dell'Interno non è altro che una 'supercazzola alla amici miei'visto che i migranti per i quali Salvini si è beccato una denuncia, non solo risiederanno in Italia, ma avranno anche un'ottima location dalla quale apprezzare tutta la bellezza dei laghi dei Castelli Romani. Ricordo che non più di un anno fa i 420 migranti ospitati nel centro di Rocca di Papa bloccarono la strada provinciale Via dei Laghi provocando numerosi problemi ai cittadini residenti. Il centro inoltre è già salito alla ribalta delle cronache per essere stato teatro di scontri tra etnie diverse ospitate che si contendono la leadership nella struttura. Cosa ne pensa il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale di questa ulteriore forzatura subita dai Comuni della Provincia?".