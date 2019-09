Monte Compatri: nell'archivio storico una sezione dedicata alle tesi di laurea

L'archivio storico comunale di Monte Compatri avrà una sezione dedicata alle tesi di laurea che hanno proprio come oggetto di studio il comune monticiano. L'inaugurazione dello spazio dedicato ai lavori accademici è in programma nella mattinata di sabato 21 settembre presso la sala consiliare ‘Tinello Borghese’.

L'amministrazione comunale: "Sosteniamo la ricerca sulla nostra comunità"

"Dopo l’istituzione delle borse di studio comunali, che sono state assegnate ai laureati residenti per aver conseguito un titolo universitario con la discussione di una tesi specifica sulla nostra cittadina e la nostra comunità; un nuovo importante appuntamento per il nostro Comune - spiegano in una nota congiunta il sindaco di Monte Compatri, Fabio D'Acuti, e la delegata alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità, Elisa Gentili - Lo scopo dell’iniziativa, infatti, è quello di sostenere e promuovere lo studio e la ricerca, dando un riconoscimento e un incentivo a chi ha dimostrato impegno e capacità negli studi. Con l’obiettivo di condividere la conoscenza: il concorso si è posto l’obiettivo di documentare la storia, la società, e tradizioni, l’economia. Per raccontare il nostro territorio. Per rendere fruibile e accessibile queste opere, abbiamo deciso di istituire una sezione ad hoc nell’archivio della sala comunale”.