Monte Compatri: atti vandalici contro l'auto dell'assessore Di Franco

Atto vandalico ai danni dell'automobile dell'assessore al bilancio di Monte Compatri, Adriano Di Franco, il secondo subito nel giro di meno di un anno. A denunciare l'accaduto è stato il sindaco Fabio D'Acuti.

“Quattro gomme squarciate, l'estate scorsa (subito dopo le elezioni). Quattro colpi sul cofano dell'auto con un maleppèggio e un parabrezza distrutto da una pietra, nella serata di mercoledì 21 marzo.

Non può essere un caso", esordisce il primo cittadino.

"Se nel luglio scorso avevamo taciuto la cosa, oggi non è più possibile. Questi atti vandalici nei confronti dell'assessore al Bilancio del Comune di Monte Compatri, Adriano Di Franco, non vanno solo condannati: vanno fermati. Per questo, oltre la denuncia di rito, abbiamo deciso di rendere pubblico tutto questo. Nella speranza che chi abbia visto qualcosa, possa aiutarci a fermare questo incivile. Che non sappiamo ancora se colpisce per motivi di natura commerciale o politica".

"Chiunque abbia commesso questi atti vandalici, si vergogni. Tutta l’amministrazione comunale esprime solidarietà nei confronti di Adriano, amico e assessore che lavora a pancia a terra per la nostra comunità”, conclude il sindaco D'Acuti nel suo post pubblicato sui social network.

La solidarietà del consigliere Francesco Ferri (PD)

"Esprimo il più vivo sostegno e la mia piena solidarietà all'assessore Di Franco e condanno con fermezza l'atto compiuto ai suoi danni. Peccato dover condividere la follia e la vigliaccheria di qualche piccolo bastardo", lo scrive il consigliere comunale del Partito Democratico Francesco Ferri sull'atto vandalico subito dall'assessore Di Franco.