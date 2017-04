Monte Compatri: nasce la coalizione "Bene Comune" guidata dal Partito Democratico

Il centro-sinistra di Monte Compatri serra i ranghi in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno e lo fa coalizzandoni nella lista "Monte Compatri Bene Comune", guidata dal Partito Democratico che nelle prossime settimane dovrà individura un candidato sindaco che dovrà sfidare il centro-destra dopo 10 anni di opposizione.

"La coalizione si pone in una netta discontinuità civica, amministrativa e politica con le passate giunte di centrodestra attraverso il coinvolgimento di esperienze politiche e civiche più strutturate - così si presenta la coalizione - il suo fondamento costitutivo è il riconoscimento di valori e proposte comuni che intendono avviare un progetto di governo per Monte Compatri fortemente nuovo, che dovrà essere realizzato da nuove competenze per dare autorevolezza e slancio all’azione amministrativa".

A far parte della lista oltre al Partito Democratico, anche il nuovo Movimento Democratici e progressisti, l'Udc, la lista civica Alba Nuova e rappresentanti indipendenti. Trai valori che ispirano la coalizione ritroviamo la partecipazine democratica, la legalità e la traspranza, la solidarietà sociale e il rinnovamento politico. Questi valori si uniscono a un programma elettorale che vuole puntare allo sviluppo territoriale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e ancora la riduzione delle tasse comunali e nuovi strumenti di assistenza sociale.

Nelle prossime settimane verrà individuato il candidato sindaco che dovrà essere "una figura con pregressa esperienza amministrativa. Un candidato sindaco proposto dal Pd e condiviso da tutta la coalizione con il fondamentale ruolo di sintesi tra le forze politiche e civiche".