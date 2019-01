Monte Compatri: nel giorno della Memoria rimosse le scritte naziste a Laghetto

Nel giorno della Memoria delle vittime dell'Olocausto, il circolo del Partito Democratico di Monte Compatri ha deciso di coprire le scritte naziste che da tempo erano presenti su un muro della piazza della frazione di Laghetto. Una svastica e la scritta "Siegh Heil" da tempo erano presenti sul muro.

"L’orrore e le atrocità seminate dal nazismo non possono e non devono essere dimenticate. Su tutti noi grava la responsabilità di difendere e mantenere intatta la memoria. Abbiamo cancellato la scritta presente già da tempo su un muro della piazza nella frazione di Laghetto", si legge in una nota del circolo del Partit o Democratico.



"Un piccolo gesto simbolico, ma doveroso, nella consapevolezza che 'se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre'", conclude il comunicato.