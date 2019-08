Monte Compatri: da ottobre nuove dirette streaming dei consigli comunali

Dal prossimo ottobre il comune di Monte Compatri garantirà la diretta delle sedute del Consiglio Comunale con un sistema ad alta tecnologia grazie al supporto della società Cedat 85 srl che ha avuto incarichi importanti nel settore della digitalizzazione dei contenuti anche all'estero.

“Assicurare le dirette streaming per garantire la trasparenza. Dal 1° ottobre 2019, il Consiglio comunale di Monte Compatri avrà un nuovo sistema di registrazione audio-video, con trascrizione automatica, mediante software di riconoscimento vocale. Il servizio sarà affidato alla Cedat 85 srl, società specializzata nella gestione dei contenuti - spiega il sindaco Fabio D'Acuti - La ditta, per 36 mesi e con un costo pari a poco più di 13mila euro, si occuperà del nuovo impianto. Si tratta di un’azienda che ha ricevuto dalla Biblioteca nazionale del Regno Unito, la British Library, il compito di trascrivere e archiviare le trasmissioni radiofoniche della collezione britannica”.

Nuovo sistema di archiviazione e ricerca per le sedute del Consiglio comunale

“Prevista l’installazione di un pc e di una telecamera dedicata, collegata ai microfoni dell’aula di Tinello Borghese. In generale, si tratterà di catalogare digitalmente e in diretta le assise monticiane, con conseguente e immediata pubblicazione on line. Non mancherà l’indicizzazione dei contenuti per effettuare la ricerca per parole chiave; la possibilità di condivisione istantanea dello streaming sui canali social.Tra le novità, la ricerca per ordine del giorno, per oratore e per data: una modalità di resocontazione audiovisiva delle assemblee consiliari totalmente innovativa, con possibilità di consultazione dello storico", così il primo cittadino ha illustrato le novità.

Trasparenza amministrativa con le dirette streaming

"L’obiettivo è il rispetto della trasparenza dell’azione amministrativa, quale principio cardine delle Pubbliche Amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini, oltre che dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’attività dell’Ente. Per garantire la semplificazione dei processi della macchina comunale, assicurare l’accesso online ai lavori del Consiglio e la partecipazione attiva della cittadinanza. Per continuare su quella strada che porta al Comune-Casa di Vetro”, conclude il sindaco di Monte Compatri.