Monte Compatri: gli edifici pubblici sempre più efficienti da un punto di vista energetico

"Dopo i 35mila euro impegnati per le palazzine scolastiche di via Serranti, e i cui lavori inizieranno a breve, siamo pronti per proseguire con gli interventi di energetico degli edifici comunali", lo dichiara il sindaco di Monte Compatri Fabio D'acuti.

"L’aula consiliare di Tinello Borghese e la scuola dell’infanzia di Molara: ecco gli altri due immobili del Comune Di Monte Compatri, dopo il plesso della primaria del centro urbano, che saranno oggetto di lavori di efficientamento energetico, grazie al finanziamento di 90mila euro concesso dal ministero dello Sviluppo economico ed inserito nel decreto crescita".

Nella sala consiliare un nuovo impianto di riscaldamento

Nella sala consiliare di Tinello Borghese, situata a -2,5 metri sotto il livello stradale, verrà realizzato ex novo un impianto di riscaldamento, mediante la nuova schermatura delle dorsali di alimentazione per l’aria condizionata, la fornitura e la posa in opera di 4 FAI COIL e delle opere necessarie per l’adeguamento della centrale termica. Il costo totale è pari a 10mila euro.

Per la scuola Molara temperature costanti nelle aule

Il terzo intervento di efficientamento energetico riguarda il cappotto termico della scuola di Molara.

Con l’obiettivo di garantire una temperatura costante nelle aule del plesso e avere, allo stesso tempo, dei risparmi relativi al costo energetico, attraverso l’isolamento termico della struttura.

In questo modo, infatti, il calore non si disperderà all’esterno in inverno; mentre in estate, i raggi solari avranno maggiori difficoltà ad entrare.

Una riqualificazione che prevede anche l’adeguamento dell’impianto elettrico il rivestimento di alcuni tramezzi, delle aule, della sala mensa e degli uffici. Questi interventi avranno un costo di poco più di 35mila euro e i lavori dureranno un mese.