Monte Compatri: nasce l'accademia della pubblica amministrazione

Nasce a Monte Compatri una nuova sede dell’Accademia della Pubblica amministrazione. Le ultime novità in materia di anticorruzione, l’accesso civico generalizzato, il nuovo codice e le procedure d’appalto, le sanzioni Anac: questi i temi che saranno affrontati martedì 17, dalle 09:00 alle 14:00, nel corso della prima giornata formativa che si svolgerà a Tinello Borghese (via Placido Martini, 1); in collaborazione con la fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (G.A.R.I).

Quelli che partiranno il 17 aprile sono dei corsi di alta formazione, incontri di studio, seminari, giornate formative sulle tematiche di maggior interesse, anche in considerazione degli interventi normativi e giurisprudenziali riguardanti le materie e gli argomenti della P.A., con docenze tenute da magistrati, accademici, avvocati dello Stato e specialisti di settore.

La prima giornata formativa vedrà tra i relatori il professor Enrico Michetti, presidente di G.A.R.I.; il magistrato anticorruzione Giovanni Tartaglia Polcini; l’avvocato Rodolfo Murra, già capo dell’avvocatura di Roma Capitale; il dottor Adriano Marini, già segretario generale.

Gli enti pubblici avranno accesso riservato e privilegiato all'iscrizione con la fruizione di tutto il materiale messo a disposizione dai docenti, avendo la possibilità di concordare la programmazione sulla base delle criticità riscontrate nella stessa macchina amministrativa. Per info e prenotazioni basta scrivere a comunicazione@gazzettaamministrativa.it o chiamare il numero 063242351.

“Continua il processo di trasparenza che stiamo portando avanti in questi mesi a Monte Compatri – commenta il sindaco Fabio D’Acuti –.

L’adesione alla fondazione, con la possibilità di accesso a banche dati, news periodiche e pareri legali, è stato solo un primo passo per rendere moderna la struttura comunale. A breve metteremo online il nuovo sito, poi la prima di una lunga serie di giornate formative nella nostra cittadina. Che diventa nuove sede dell’Accademia della Pubblica amministrazione. Appuntamento martedì 17 aprile, dalle 09:00 alle 14:00, nella sala di Tinello Borghese”.