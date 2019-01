Monte Compatri: tassa sul suolo pubblico, tariffe agevolate per i commercianti

Via libera dal Consiglio comunale di Monte Compatri al nuovo regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con tariffe diversificate in base alle diverse zone del territorio.

"La principale novità della Tosap, approvata lo scorso martedì 15 gennaio 2019 dall’assemblea di Tinello Borghese - spiega l’assessore al Bilancio, Adriano Di Franco -riguarda la suddivisione in zone del nostro territorio: tre diverse tariffe per agevolare chi si trova in periferia rispetto all’area del centro storico o urbano”.

“In questo modo – aggiunge l'assessore – vogliamo anche far capire l’importanza di optare per un’occupazione temporanea e non permanente. Inoltre saranno previste delle agevolazioni fino al 70% sulla tassa per chi effettua lavori di ristrutturazione di edifici nell’area del centro storico”.

“Colgo l’occasione – conclude Di Franco – per ringraziare la commissione composta da membri della maggioranza e dell’opposizione per l’eccellente lavoro svolto; soprattutto la presidente Agnese Mastrofrancesco, per il ruolo di garanzia e raccordo tra due diverse parti politiche”.

Nella stessa seduta del Consiglio comunale. nominato all’unanimità anche il nuovo revisore dei conti per il triennio 2019-2022: sarà il dottore commercialista Andrea Cappadozzi.