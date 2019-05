Monte Compatri: arriva il Giro d'Italia, orario ridotto per le scuole

Il Giro d’Italia fa tappa a Monte Compatri. Il 102° appuntamento con le due ruote a pedali, in occasione della quinta gara, attraverserà le strade del Comune dell’Angelo, come da richiesta della Società RCS Sport SpA.

"In occasione della tappa Frascati-Terracina, che transiterà nel nostro centro cittadino mercoledì 15 Maggio 2019, in qualità di sindaco ho predisposto una apposita ordinanza per garantire il passaggio della carovana ciclistica e garantire la sicurezza: uscita anticipata per le scuole e medie e dell’infanzia, unita a modifiche della viabilità con l’istituzione del divieto di sosta su alcune strade”, a comunicarlo è il sindaco di Monte Compatri Fabio D’Acuti.

Serrata anticipata per il cimitero comunale, alle ore 12:00 di mercoledì 15 maggio; uscita alle 12 per la scuola secondaria di primo grado (medie) e per l’infanzia (materna di via Rosmini) del centro urbano, al fine di eliminare ogni rischio per la pubblica incolumità.

Sempre mercoledì 15 maggio, dalle 11:00 alle 15:00, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, su via Leandro Ciuffa (dall’incrocio con via Paradiso su Roma), via Cesare Battisti, via Oberdan, S.P. 72/a (fino al confine con il Comune di Rocca Priora) e S.P. Tuscolana (dal confine con il Comune di Rocca Priora al confine con il Comune di Grottaferrata). Previsto, inoltre, il divieto di transito nelle sopra citate località per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana.

Anche a Rocca Priora uscita anticipata da scuola per la Carovana Rosa

La gara, con partenza da Frascati ed arrivo a Terracina, attraverserà anche il centro abitato di Rocca Priora, percorrendo le seguenti vie con possibili rallentamenti dalle ore 12 alle ore 15: Via dei Castelli Romani, via degli Olmi, Largo V. Pallotti, Via Roma,Via Fontana Maggiore,Via dell’Arenatura,via Tuscolana S.P. 215 direzione Frascati

Per ridurre al minimo possibili disagi è stata predisposta per mercoledì 15 maggio la chiusura anticipata alle ore 12,00 dei seguenti plessi scolastici del Comune di Rocca Priora, con conseguente uscita di tutte le classi in tale orario: Plesso Scuola dell'infanzia e Primaria di via del Campo Sportivo e il Plesso Scuola Media Inferiore di via della Pineta.