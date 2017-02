Il Comune di Monte Compatri contro il cyber-bullismo nelle scuole

Il fenomeno del bullismo e in particolare quello perpetrato attraverso la rete internet è un fenomeno in crescita esponenziale di cui spesso gli stessi ragazzi non si rendono conto della gravità: per otto giovani su diecii non è grave lanciare insulti in rete, forse perchè è più facile nascondersi dietro una tastiera.

Proprio per contrastare questo fenomeno nella giornata di martedì 14 febbraio, gli studenti delle scuole di Monte Compatri hanno partecipato nell'aula magna della scuola Paolo Borsellino all'ottava edizione del progetto "Trasformiamo il bullismo".

Con il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio, curata dal professor Giuseppe Angelino e in collaborazione con le scuole di Rocca Priora e Colonna, questa iniziativa ha permesso agli alunni monticiani di dedicare una giornata per studiare e conoscere un fenomeno che è in continua espansione e come ha ricordato la dirigente scolastica, Loredana Di Tommaso, “esistono diversi tipi di bullismo: conoscerli può aiutarci ad affrontare il problema”.

“La questione – ha sottolinea l’assessore alla Scuola, Mauro Ansovini – è che in una società iper-connessa e in perenne contatto parliamo tanto, troppo spesso, senza però dirci nulla di significativo. Perché manca un dialogo vero, che non ci faccia sentire soli o che non faccia vivere questa solitudine alle vittime di prevaricazioni e soprusi. Per questo, non bisogna sottovalutare i singoli episodi: bisogna raccontarli. Senza dimenticare che quando scriviamo abbiamo una grande responsabilità: le parole pesano, perciò dobbiamo sempre chiederci se i nostri messaggi possono danneggiare qualcuno, fare del male”.