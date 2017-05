Elezioni, Monte Compatri Tricolore risponde agli attacchi: "Non siamo una lista civetta"

A liste presentate e candidati sindaco ufficializzati, la lista "Monte Compatri Tricolore" risponde con il suo candidato sindaco Claudio Visconti alle accuse ricevute nei giorni scorsi da parte dell'attuale maggioranza che amministra il borgo castellano. I rumors politici avevano ipotizzato un supporto da parte del Partito Democratico per aiutare la lista Tricolore nella raccolta delle firme necessarie alla presentazione.

"Prendiamo atto delle illazioni e delle molteplici falsità pubblicate dall'amico Marco De Carolis. Ribadiamo che la nostra lista ha una anima civica, quindi né destra, né centro e né sinistra, ovvio che dentro vi sono varie anime e varie sensibilità politiche, ma va da se, questo è un dato del tutto normale - tuona il candidato sindaco Claudio Visconti - Hanno paura, vogliono etichettarci! Lista civetta, lista di disturbo, non contenti millantano di accordi sotto banco con il PD e con Quaranta, niente di più falso!".

Claudio Visconti ci tiene a precisare come la sua lista abbia proceduto in maniera autosufficiente alla raccolta firme: "Abbiamo rifiutato l'aiuto e la collaborazione di altri, ripeto rifiutato!La sottoscrizione è pubblica, gli appelli sono pubblici, noi non crediamo di dover aggiungere altro su questo specifico punto. Vogliamo invece far notare che, malgrado le nostre richieste, reiterate più volte, con le quali chiedevamo di aprire la sede del Comune della frazione di Laghetto (circa 3000 residenti), ci è stato risposto che non era possibile per mancanza di personale. Non solo, abbiamo più volte chiesto di aprire, per la raccolta firme, il Sabato mattina, anche in questo caso, la risposta è stata che non era possibile per mancanza di personale. Strano modo di intendere la democrazia!"

"Ribadiamo con forza la nostra totale estraneità a qualsivoglia accordo, accordicchio o inciucio. Subiamo pressioni a tutti i livelli da quando abbiamo deciso di presentarci. Prima, le solite voci, sostenevano che non saremmo riusciti a raccogliere le firme, ora di screditarci. Riteniamo che tutto questo sia generato da una profonda paura. Siamo disponibili al confronto su questo e su tutti gli altri temi. Confidiamo, che in mancanza di prove certe, per il bene del popolo di Monte Compatri, si possa andare oltre e parlare dei programmi e delle idee che ognuno di noi ha per il suo paese", conclude il candidato sindaco Claudio Visconti.