Monte Compatri: arrivano più fondi per la sicurezza urbana

Il progetto nonno vigile, la tutela ambientale, la digitalizzazione e il piano di videosorveglianza: sono questi i principali punti che hanno portato il Comune di Monte Compatri a una variazione di bilancio con lo stanziamento di nuovi fondi.

“La parte più sostanziosa di questa modifica – ha spiegato l'assessore Adriano Di Franco – deriva dalla partecipazione al bando regionale sulla sicurezza urbana, presentato la scorsa settimana dal comando della Polizia locale e dal consigliere Eliana Villa. Nella speranza che la Pisana approvi il nostro sistema di controllo sull’area della Casilina e, in particolare, al capolinea della Metro C”.

Il quartiere della Casilina Pantano è un territorio ad oggi identificato ad alto rischio, caratterizzato da fenomeni di micro e macro criminalità.

Lotta all’abusivismo commerciale, alla prostituzione, allo spaccio di sostanze stupefacenti e tutela del patrimonio sono i traguardi che l'amministrazione comunale di Monte Compatri intende raggiungere con l'installazione di 14 telecamere per un costo complessivo di 60mila euro.

“Il progetto rappresenta un’opportunità per tutelare la sicurezza non solo dei nostri cittadini, ma dell’intera utenza del bacino della Casilina - ha dichiarato la consigliere Eliana Villa - Con l’aumento dell’operatività della metro C, la nostra amministrazione si prepara ad affrontare obiettivi di lungo termine finalizzati a migliorare la qualità e la vivibilità dell’intero territorio”.

Oltre al progetto dedicato al quartiere casilino, gli altri fondi stanziati riguardano il decoro urbano e il nonno vigile: “Duemila euro sono stati stanziati per l’arredo urbano, la stessa cifra per le potature degli alberi - aggiunge l’assessore al Bilancio – Altri 1500, invece, serviranno per il nonno vigile: il piano di inserimento socio ambientale dell'anziano, attraverso un'idea che guarda alla sicurezza degli studenti monticiani, che potrà essere presente, su base volontaria, all'entrata e all'uscita delle scuole; collaborando con i vigili, per garantire una tutela ai più piccoli e garantire la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità compatrese".