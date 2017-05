Monte Compatri: è guerra per la raccolta firme per presentare le liste elettorali

Si accende il clima elettorale a Monte Compatri dove tra un mese i cittadini sono chiamati a scegliere il successore del sindaco Marco De Carolis. In questa fase lo scontro tra le forze politiche è tutto incentrato sulla raccolta delle firme per la presentazione delle liste.

La maggioranza guidata dalla lista "Nuovi Orizzonti" non ha dubbi: la lista "Monte Compatri Bene Comune" dove oltre al Partito Democratico è confluito anche il movimento Alba Nuova dell'ex vicesindaco Claudio Quaranta sta raccogliendo le firme non per se stessa, ma per la lista di disturbo "Montecompatri tricolore" che intende presentare a sindaco Claudio Visconti.

Il comune di Monte Compatri offre sempre scenari politici intriganti: se cinque anni fa a vincere le primarie del centro-sinistra fu lo storico esponente dello schieramento opposto Celestino Martorelli che dopo quarant'anni ha deciso di non ricandidarsi in consiglio comunale, oggi si ripete in parte la storia.

L'ex vicesindaco Quaranta sostiene con il suo movimento il candidato del PD Fausto Bassani e a loro volta aiutano nella raccolta firme una lista di centrodestra composta da chi sperava invece in una candidatura di Quaranta. Sicuramente l'obiettivo è solo uno: cercare di spostare i voti di opinione nell'ambito del centrodestra sulla lista civetta e tentare di mettere in crisi la decennale guida della città da parte di Nuovi orizzonti.