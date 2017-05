Monte Porzio Catone: la storia del medico volontario che dona un centro anziani alla sua città

La storia di Paolo Boni, medico in pensione, volontario della Croce Rossa e consigliere comunale a Monte Porzio Catone per la lista civica Progetto Comune è una storia di amore per la sua città e per chi fa politica con onetà per il bene della collettività.

Paolo Boni, classe 1947, figlio del vecchio medico condotto del paese, nel suo mandato da consigliere comunale ha potuto toccare con mano quanto per un comune sia difficile stanziare fondi per il sociale e per i cittadini a fronte di vincoli di bilancio sempre più stringenti. Si è reso conto che la sede del centro anziani costava alle casse comunali circa 20mila euro di affitto l'anno, risorse che potevano essere impiegate per altre attività sociali per esempio.

Cosa decide di fare Paolo? Acquista con i suoi soldi un vecchio ristorante dismesso all'ingresso del centro abitato, lo ristruttura totalmente, sempre a sue spese, rifacendo finestre, bagni, cucina, impianti di riscaldamento e raffreddamento, fino al restauro di vecchi dipinti, lo arreda totalmente fornendolo anche di computer e videoproiettore. I lavori di restauro durano un anno e d'accordo con i suoi famigliari decide di donare il locale rimesso a nuovo al Comune di Monte Porzio Catone, con destinazione specifica di Centro Anziani, accompagnando l'offerta con una somma in denaro che consenta il pagamento di alcune annualità di tributi.

Il nuovo Centro Anziani di Monte Porzio Catone sarà inaugurato il prossimo 4maggio e subito dopo Paolo Boni ha deciso di rassegnare le dimissioni da Consigliere Comunale, "per evitare qualsiasi retro pensiero di opportunità politica sul suo operato".