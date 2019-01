Castel Gandolfo: si è spento Marcello Costa, il sindaco delle Olimpiadi

La città di Castel Gandolfo perde una figura storica che ha segnato la vita politica locale per oltre 30 anni: si è spento nella giornata di ieri all'età di 93 anni Marcello costa, sindaco di Castel Gandolfo per oltre 30 anni, dal 1952 al 1985, e noto per essere il sindaco che aveva portato i giochi olimpici sul lago.

Marcello Costa fu, infatti, il sindaco delle Olimpiadi e la comunità di Castel Gandolfo ancora oggi lo ricorda come una persona integerrima e lungimirante, apprezzandone la sua leale collaborazione con gli amministratori che si sono avvicendati negli anni. Nel corso del suo mandato come primo cittadino ha saputo portare a termine obiettivi di interesse generale per il Comune e per i cittadini, mantenendo sempre ottimi rapporti tra l’Amministrazione Comunale, la cittadinanza e il Vaticano.

“Un sindaco ed un uomo che ha molto amato e molto ha dato a Castel Gandolfo. Grazie a lui abbiamo ospitato le Olimpiadi del 1960 per il canottaggio, che hanno portato, oltre al risalto mondiale e all'enorme afflusso di visitatori, un totale rinnovamento della zona lago, con la costruzione della galleria, della strada e della funivia”, ricorda la sindaca Milvia Monachesi - A lui dobbiamo anche la realizzazione della zona 167 e delle case popolari. Ma è stato anche un sindaco cordiale con tutti ed attento anche alle piccole cose. Fino all'ultimo ha continuato a seguire le vicende cittadine, e spesso io stessa ho ricevuto i suoi consigli, sempre molto appropriati. Grazie Sindaco Costa, grazie Marcello!”

Le esequie si svolgeranno martedì 22 gennaio alle ore 9.30 nella Parrocchia di S. Antonio di Padova, circonvallazione Appia 158/A a Roma. La salma sarà tumulata nel cimitero di Castel Gandolfo dove arriverà il 22 gennaio alle 11.30 circa e sarà accolta dal Sindaco Milvia Monachesi, dal parroco Don Enzo e dalla comunità castellana.