Il Comune di Lariano compie 50 anni, una mostra per ripercorrere l'autonomia comunale

Il 28 agosto 1967 con decreto dell'allora Presidente della Repubblica Saragat nasceva ufficialmente il Comune di Lariano. Per celebrare i 50 anni di autonomia comunale sono iniziate le celebrazioni con l'inaugurazione di una mostra nell'atrio del Palazzo comunale che ricorda in un percorso fotografico, gli eventi storici che hanno portato alla nascita del comune di Lariano, ma anche costumi e tradizioni della comunità larianese.

E' sufficiente citare alcune tappe storiche: la Costituzione dell’Università Agraria di Lariano agli inizi del '900, la costituzione nel 1935 dei Beni Demaniali e poi le varie vicende anche giurisdizionali che hanno portato all’autonomia nel 1967, e ancora la mostra ricorda i vari sindaci che si sono succeduti sino ad oggi, con uno sguardo ai prodotti tipici di Lariano, al culto e alle tradizioni, ai campioni che si sono distinti nelle varie discipline sportive, e alle strutture scolastiche di ieri e di oggi.

“Cittadini di Lariano, signori invitati e amici provenienti da altre città, siamo qui riuniti questa sera per il secondo appuntamento in calendario per i festeggiamenti del 50° anniversario dell’autonomia comunale. Spetta a me, in qualità di sindaco, l’alto onore di patrocinare le iniziative, che insieme al comitato costituitosi, intendono non limitarsi all’aspetto celebrativo che pure è doveroso. Ma prefigurare anche un progetto di consolidamento e di sviluppo futuro - sono le parole del sindaco di Lariano Maurizio Caliciotti, durante il taglio del nastro della mostra - Quel giorno del 1967, il 28 agosto quando il decreto presidenziale sanzionò la conquista dell’autonomia, tutta Lariano si mosse a festa. Il pensiero di tutti corse grato e riverente a tutti coloro che nell’autonomia avevano creduto, e per essa si erano battuti sfidando difficoltà politiche, burocratiche, personalistiche. Che avevano dovuto sopportare delusioni e finanche derisioni. Solo quando un’idea è buona e ancorata alla realtà, sa interpretare esigenze reali ed è destinata ad affermarsi!"

"Nel nostro caso, in profonda sintesi, c’erano volontà popolare, vincolo di solidarietà, difesa del proprio patrimonio economico e culturale – l’idea veniva da lontano, si è affermata, ha camminato e, dio volendo, se sapremo bene operare andrà lontano. Ripercorrere in toto il cammino effettuato, descrivere tutte le vicende, rendere onore a tutti i protagonisti sarebbe arduo e non riassumibile in una sola manifestazione".

Il sindaco ha voluto ricordare anche gli ostacoli che i cittadini di Lariano hanno vissuto per poter arrivare finalmente all'autonomia comunale: "È bene ricordare, però, che proprio durante il processo di consolidamento, un’insidia, potenzialmente disastrosa, si era concretizzata era accaduto che un gruppo di cittadini di Velletri avesse fatto ricorso avverso la costituzione di Lariano come Comune autonomo presso il Consiglio di Stato. Il ricorso, dormiente, non era stato più tenuto in considerazione, senonché la nostra suprema giustizia amministrativa aveva deciso che la nascita del Comune era viziata da un difetto di forma. Per cui si tornava in alto mare. Per un cavillo, migliaia di persone, istituzioni, imprese, erano diventate di fatto “apolidi” - né larianesi, né velletrani. Il Consiglio di Stato, per un cavillo sulle firme, mise in costernazione la nostra città. Con l’unità di tutte le forze politiche, riuscimmo in poche settimane a far emettere dalla Regione una nuova legge che decretò l’attuale forma giuridica del nostro comune”.