Castel Gandolfo: per tutta l'estate si arriva al lago in navetta

Dopo la sperimentazione della scorsa estate, torna a Castel Gandolfo il servizio navetta per raggiungere il Lago Albano durante il fine settimana. Da sabato 6 luglio fino all'8 settembre si potrà raggiungere il Lago Albano anche con un collegamento rapido del Trasporto Pubblico Locale.

I giorni e gli orari del servizio

Grazie al servizio stipulato dal Comune di Castel Gandolfo con Schiaffini Travel S.p.a., tutte le domeniche una navetta collegherà Castel Gandolfo e Albano al lago. Il servizio si svolgerà con una corsa ogni 30 minuti nelle fasce orarie 09.00 – 13.00 e 15.30 – 18.30 e fermerà al Terminal Bus in piazzale Sandro Pertini, in zona San Paolo e ad Albano per arrivare infine sul lungolago.

Sul lungolago la navetta farà due fermate: all'altezza di piazza dei Giochi Olimpici e all'altezza di piazzale Luciano Toti. È possibile acquistare il biglietto anche tramite l'app My Cicero.