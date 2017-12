Nemi: in piazza Umberto si accende il tradizionale albero di Natale

Tutto pronto nel piccolo e pittoresco borgo di Nemi per uno degli eventi più importanti di queste festività natalizie: domenica 17 dicembre verrà acceso il tradizionale albero di Natale in Piazza Umberto illuminando di colori il centro storico. L'accensione dell'albero è uno degli eventi del ricco programma di eventi organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Nemi.

"Un programma corposo con numerosi eventi - ha dichiarato il sindaco di Nemi Alberto Bertucci- che dimostra che questo comune in ogni occasione crea iniziative culturali e non solo per attirare nuovi visitatori ma soprattutto per dare ai cittadini di questo comune un motivo in più per festeggiare le festività natalizie".

Per tutto il periodo natalizio sarà visibile nella Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli la mostra "Il Natale di Arte, mentre sempre domenica prossima due eventi per grandi e piccini: al mattino presso la Tenuta Catarci Lago Di Nemi si svolgerà il Brindisi di Fine Anno con il riaffioramento delle bottiglie di vino "Tenuta Monte due Torri" stagionate a 18 Metri di profondità, mentre nel centro storico arriverà Babbo Natale incontrando i bambini per giocare insieme, con laboratori creativi, divertenti prove di abilità, leggende, canti e musica.

Il 6 gennaio sarà la volta della Befana che, con una discesa acrobatica dal Castello, incontrerà grandi e piccini per regalare a tutti momenti magici. In un’atmosfera ancora natalizia coloro che interverranno potranno osservare la vecchietta sulla scopa che scenderà per regalare caramelle a tutti i partecipanti.