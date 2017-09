“Aggiungi un Borgo a Tavola”, a Nemi arrivano le giornate del Touring Club

Nemi si fregia della Bandiera Arancione, il marchio di qualità ambientale rilasciato dal Touring Club Italiano a quei paesi dell'entroterra che si contraddistinguono per la qualità ambientale e per il valore delle iniziative culturali proposte, e partecipa alla campagna nazionale " Aggiungi un borgo a tavola", che permetterà a 100 piccoli borghi italiani di presentare il loro territorio attraverso eventi, iniziative organizzate ad hoc, sagre, visite guidate, degustazioni, itinera ri tematici, laboratori per adulti e bambini.

Dal 23 settembre al 15 ottobre quattro “weekend arancioni”, dedicati alla famiglia e alla buona cucina, per conoscere antiche tradizioni, paesaggi incontaminati, arte ed enogastronomia e scoprire le piccole eccellenze del territorio di Nemi e forme di turismo sostenibile.

Si inizia domenica 24 settembre quando Nemi accoglierà i soci del Touring Club Italiano con una degustazione a base di prodotti da forno e con la consegna del pacco contenente materiale illustrativo e prodotti tipici locali. Per poi proseguire con attività di archeologia sperimentale e le danze del gruppo folcloristico locale. Il secondo fine settimana sarà invece dedicato alla visita dei monumenti del territorio.

"Questa iniziativa 'Aggiungi un Borgo a Tavola', ha dichiarato il sindaco di Nemi Alberto Bertucci è la conferma di quanto questo splendido territorio punti sull’offerta turistica, culturale ed enogastronomica. Bisogna far conoscere sempre di più le meraviglie che Nemi porta in dote e sono certo che il programma costruito dal Vice sindaco Edy Palazzi sarà in grado di valorizzare il Comune, in ogni sua peculiarità, in queste giornate".