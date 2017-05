Nemi: il sindaco Bertucci si ricandida per il secondo mandato

E' già pronta la squadra di candidati che sosterrà il sindaco di Nemi Alberto Bertucci nella sua corsa elettorale per la riconferma a primo cittadino. A comporre la lista "Uniti per Nemi" ci saranno volti noti della politica locale: Edy Palazzi, Lorenzo Cavaterra, Maura Dionigi, Elion Frison, Gianni Ibba, Giovanni Libanori, Loredana Marianecci, Carlo Massa, Pietro Pazienza e Sara Scarselletta.

“Abbiamo conseguito importanti risultati che hanno migliorato Nemi, rendendolo più decoroso, più accogliente, più funzionale ed efficiente. Vorrei dare seguito al mio impegno amministrativo per continuare un lavoro utile alla crescita del nostro paese - ha esordito il primo cittadino presentando la sua candidatura - Giova ricordare che abbiamo ereditato un comune in totale stato di abbandono, con debiti per svariati centinaia di migliaia di euro oltre a moltissimi contenziosi che siamo riusciti a chiudere con un accordo con i privati comportando un notevole risparmio per le casse del Comune. Abbiamo ridotto da subito i costi della pubblica amministrazione, con la politica del buon padre di famiglia. Abbiamo dovuto approvare in consiglio comunale una serie di debiti fuori bilancio per l’incapacità amministrativa delle varie amministrazioni precedenti, per chiudere situazioni rimaste per anni pendenti. Nonostante il periodo di crisi economica siamo riusciti a portare a termine molti obbiettivi strategici per il comune di Nemi".

"Voglio ricordare - ha continuato Bertucci - solo alcuni dei progetti più importanti portati a termine in questi primi 5 anni di Amministrazine: l'ammodernamento di tutto l'impianto di pubblica illuminazione con luci a LED, e la conseguente messa in sicurezza secondo le nuove normative di tutte le linee e quadri elettrici. Possiamo tutti vedere il nostro paese maggiormente illuminato in ogni singola strada e quartiere, anche il cimitero comunale e il centro storico, cuore di Nemi. Tutto questo comporta un grande risparmio energetico per tutta la comunità, congiuntamente ad un elevato abbattimento di emissioni di CO2 in atmosfera per la salvaguardia del nostro ambiente. Voglio ricordarvi altri obiettivi raggiunti: La riapertura della strada Nemi Lago, la metanizzazione di Valle Petrucola e Ville di Nemi, la messa in sicurezza dei costoni e delle strade di Via Nemorense, della Nemi lago Genzano e di via delle Colombe e l’ingresso della galleria".

Il sindaco di Nemi ha poi illustrato le diverse iniziative culturale promosse nei suoi cinque anni di amministrazione ed è pronto a richiedere ai suoi concittadini di confermare il lavoro fatto: " Dopo cinque anni di impegno profuso vogliamo chiedere la vostra fiducia e continuare a lavorare ad altri importanti progetti per Nemi, molti realizzati e altri in fase di realizzazione”.