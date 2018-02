Nemi si conferma nel 2018 Bandiera Arancione del Touring club

Nemi si conferma anche per l'anno appena iniziato una delle eccellenze turistiche dei Castelli Romani, infatti, anche per i prossimi due anni il piccolo borgo si è aggiudicato la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano

"Il lavoro compiuto in questi anni sulla promozione del borgo Laziale ha portato a risultati straordinari- ha dichiarato in una nota il sindaco Alberto Bertucci - non solo perché è conosciuta in tutto il mondo come il Paese delle fragole e dei fiori, ma anche per le molteplici attività culturali, sportive ed enogastronomiche che vengono organizzate durante tutto l'anno".

"La Bandiera in questi anni è stata uno stimolo e un riconoscimento ottenuto grazie al lavoro di tanti soggetti diversi dall’amministrazione ai cittadini tutti. Nemi ancora una volta apre le porte a tutti i cittadini italiani, ma anche alle tantissime presenze internazionali, che scelgono Nemi come meta turistica. Sempre di più vediamo avvicinare alla nostra terra la curiosità di quei turisti che scelgono il Lazio come destinazione, ma non si fanno scappare l'opportunità di visitare questo Comune".

Per Nemi arriva anche un ulteriore riconoscimento: oltre alla Bandiera Arancione arriva anche l'inserimento trai Borghi più belli d'Italia.