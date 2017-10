Nemi: la fontana della Dea Diana per la Campagna Nastro Rosa di ottobre 2017

L’Amministrazione del Comune di Nemi ha aderito all’iniziativa promossa, in forma congiunta, dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) e dall’Associazione Italiana ricerca sul cancro (AIRC) per sostenere la Campagna Nastro Rosa di ottobre 2017. Per sensibilizzare alla prevenzione, come richiesto da Anci e Airc, la scorsa domenica 1° ottobre è stata illuminata con delle luci rosa la Fontana della Dea Diana in Piazza Roma.

Nel mese di ottobre, dedicato in tutto in mondo alla prevenzione del tumore al serie, ANCI sostiene la campagna di AIRC rivolta a tutte le donne per diffondere e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione. Il tumore al seno colpisce ogni anno in Italia oltre 50.000 donne, ma grazie al progresso della ricerca l’85,5% sopravvive a cinque anni dalla diagnosi. L’obiettivo della Campagna Nastro Rosa AIRC e di raggiungere il 100% di sopravvivenza: un traguardo fondamentale rispetto al quale ANCI vuole dare il suo contributo partecipando a un evento di sensibilizzazione nazionale.

"E’ stata una iniziativa molto apprezzata oltre che dai cittadini di Nemi anche dagli ospiti speciali di Ceyrat – ha dichiarato il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - di grande impatto mediatico. Nemi come molti comuni italiani si sono illuminati di rosa per una notte".

Nei Castelli Romani non solo Nemi ha aderito all'iniziativa. Castel Gandolfo ha colorato di rosa la fontana del Bernini in Piazza della Liberta e ha ospitato le atlete della squadra PinkButterfly - Pagaie Rosa, vincitrici di 3 ori ai campionati mondiali di Dragon Boat che si sono tenute a Venezia 2017.

A Velletri invece è illuminata di rosa la Fontana di Piazza Garibaldi e l'Andos di Velletri ha organizzato per il prossimo 8 ottobre un evento musicale, “MusicAndos”, ideato e realizzato per rimarcare il legame che ogni artista ha con l’ANDOS veliterna.

L’esibizione principe sarà quella della Twins Father’s Band, interamente composta da medici appassionati di musica, che trasportano tutto il loro entusiasmo e vivacità sul palco, in serate dedicate esclusivamente alla raccolta fondi per le associazioni onlus, i quali suoneranno e canteranno canzoni famose in versione parodistica, riscrivendo i testi e adattandoli ai problemi delle varie patologie, nello specifico quelle riguardanti il seno.

La serata sarà allietata anche dagli A.R.Duo, composto da Manolo Bastianelli e Giampiero Gotti, che vedranno accompagnate le loro due meravigliose chitarre acustiche dall’impareggiabile sax del Maestro Carlo Micheli e dalla straordinaria voce di Diana Vasconi accompagnata dal coro Mad Vocal Sound. La serata avrà una madrina di eccezione, l’amica e sostenitrice, l’attrice Emanuela Fanelli, che vestirà il triplo ruolo di madrina-attrice-presentatrice della serata e che intratterrà il pubblico con due monologhi imperniati sull’universo femminile.