Nemi: la passeggiata del Santuario del Santissimo Crocefisso si illumina

Nuova luce per la storica passeggiata di piazza del Crocifisso a Nemi che conduce fino al monumento i Caduti con un caratteristico affaccio dove nei giorni scorsi è stato ammodernato l'impianto di illuminazione pubblica ormai obsoleto. Per completare questo intervento si è utilizzato un ragno che ha potuto intervenire nei diversi punti. In contemporanea è stato anche realizzato l’allaccio dell’illuminazione a terra del marciapiede che costeggia la Chiesa del Santissimo Crocifisso in Via Nemorense realizzato ben oltre 10 anni fa e mai accesi.

"L'adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione che ha visto l’amministrazione comunale impegnata nella sostituzione delle vecchie lampade a vapori di sodio o addirittura ioduri di mercurio con quelle di nuova tecnologia a basso consumo a led è stata una grande conquista in termini ambientali, di decoro urbano e sicurezza per tutta la comunità - ha dichiarato il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - Siamo felici di esser riusciti anche a realizzare il collegamento all’impianto di pubblica illuminazione, di un tratto di marciapiede con luci a terra all’ingresso del Paese, realizzato oltre 10 anni fa e mai acceso. I lavori continueranno fino al completamento di tutti gli impianti comunali".