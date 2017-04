A Nemi nuova illuminazione pubblica con moderni impianti a led

La città di Nemi sposa la battaglia dei sindaci europei per avere città con meno emissioni inquinanti e più efficienza energetica e lo fa ammodernando la rete di pubblica illuminazione, attraverso l'installazione di nuovi impianti a led e a risparmio energetico.

"Finalmente nel 2017 posso annunciarvi – ha dichiarato in una nota di stampa il sindaco di Nemi Alberto Bertucci rivolgendosi alla cittadinanza - l’ ammodernamento e messa in sicurezza di tutti gli impianti di pubblica illuminazione con luci a Led. Prendendo a campione una strada possiamo analizzare come le lampade montate su via Nemorense a led sono dimensionate con questa tipologia di dati tecnici 3000 gradi kelvin e 105 watt. Questo ha consentito di dimezzare la potenza energetica impegnata ed avere comunque una luce che sia particolarmente adatta per la nebbia".

"E’ stata intenzione di quest’Amministrazione promuovere procedure di programmazione, azioni ed interventi finalizzati al raggiungimento di un più elevato livello di efficienza energetica, con particolare riferimento agli impianti di illuminazione pubblica, così da poter usufruire di eventuali finanziamenti, sia pubblici e privati, che dovessero essere messi nuovamente a disposizione. Possiamo tutti vedere – conclude Bertucci - il nostro Paese meglio illuminato in ogni singola strada e quartiere, anche il cimitero comunale. Prossimamente anche il centro storico, cuore di Nemi, potrà essere qualitativamente meglio illuminato".