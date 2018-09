Nemi: per motivi di sicurezza la Città metropolitana chiude i viadotti, città isolata

La cittadina di Nemi, piccolo borgo dei Castelli Romani, è di fatto isolata e l'accesso alla città è limitato a seguito del provvedimento della Città Metropolitana che per motivi di sicurezza ha chiuso al transito veicolare e pedonale i viadotti e il ponte sulla Via Nemorense. Transito interrotto anche su Via Riccardo De Sanctis.

Sul ponte, in evidente stato di usura strutturale, sono stati rilevati problemi di staticità. In una breve nota di stampa diffusa dall'amministrazione comunale si legge che questa " si sta adoperando per trovare una mediazione", visto che di fatto una parte della città è tagliata fuori dai collegamenti stradali e per raggiungerla è necessario scendere fino alla vicina Genzano tramite l'Appia.

Massimiliano Borelli (PD): "Serve programmazione sulla infrastrutture"

Il consigliere della Città Metropolitana, Massimiliano Borelli, esponente del Partito Democratico, è molto critico sulla chiusura del Ponte di Nemi senza una programmazione di manutenzione: "I problemi strutturali non si risolvono con le bacchette magiche o interventi a pioggia, ma con la programmazione. Per fare questo serve un Governo Metropolitano che faccia le proposte e coinvolga il Consiglio nelle scelte. I 5 stelle sono in vacanza perenne, il Consigliere delegato DeVito non pervenuto. Sono quindi chiare le responsabilità politiche di chi, da oltre due anni, siede virtualmente a Palazzo Valentini. Nel frattempo i dirigenti, che si sentono lasciati soli da una politica urlatrice, che scarica su di loro tutte le responsabilità, fanno il loro dovere. Il rischio è che casi come Nemi, complice il cambiamento climatico, diventino decine. Il bando delle periferie, che metteva dei finanziamenti, è congelato. Altri 11 milioni di euro sul versante costiero persi nei meandri capitolini. E intere comunità, restano isolate", si legge sul suo profilo Facebook