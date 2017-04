Nemi: riaperta Via Nemorense a doppio senso di marcia

Buone notizie per gli automobilisti e i residenti di Nemi: riapre a doppio senso di marcia per il traffico veicolare Via Nemorense. In accordo con la Città Metropolitana, il Comune di Nemi ha realizzato una struttura di contenimento ai piedi della scarpata della strada, riaprendo la carreggiata e completando anche alla segnaletica orizzontale con gli attraversamenti pedonali.

“E’ un orgoglio per l’amministrazione comunale essere riusciti ad ottenere questo risultato e raggiungere un altro obiettivo già prefissato – ha dichiarato in una nota il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci – Sono felice che questa apertura della carreggiata di via Nemorense di ingresso al paese è avvenuta proprio in prossimità della stagione primaverile e in vista di molte festività. In questo periodo, come sempre, cresce l’interesse da parte di turisti e cittadini del Lazio verso il nostro Comune".

"Inoltre –ha concluso il sindaco - questo risultato è arrivato prima dell’evento più importate per Nemi: La 84° Sagra delle Fragole che sarà festeggiata il 4 giugno".