Nemi: emergenza buche, il comune interviene sulle ex strade provinciali

L'amministrazione comunale di Nemi ha deciso di fronteggiare l'emergenza buche che coinvolge le strade ex provinciali ora di competenza della Città metropolitana con proprie risorse e mezzi. Il bel tempo dei giorni scorsi ha permesso interventi di emergenza per riparare le strade più pericolose.

“In questi giorni tutta Roma e Provincia è stata travolta dal caso buche e dalla tragica situazione in cui versano le strade dei nostri territori. - spiega il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - Anche a Nemi le strade di competenza della Provincia di Roma non sono affatto curate ed è per questo che l’amministrazione Comunale è intervenuta direttamente, con le proprie risorse, ripristinando i punti più critici di tutte le strade comunali e addirittura anche quelle di competenza provinciale".

"Questi interventi sono stati effettuati al fine di ripristinate le condizione di sicurezza minime per gli automobilisti e i pedoni sia residenti che non. Ricordiamo infatti che la Via Nemorense è una arteria principale di collegamento tra la via Appia, Via dei Laghi e il casello autostradale di San Cesareo".

"Sicuramente questa non è la soluzione definitiva al problema della viabilità - continua il primo cittadino - ma è certamente una risposta immediata di una amministrazione attenta alle problematiche dei cittadini. Abbiamo già predisposto progetti per il rifacimento totale dei manti stradali di varie strade comunali e abbiamo già inoltrato richieste alla Città Metropolitana al fine di programmare i rifacimenti delle loro strade di competenza".