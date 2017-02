Nemi: nuova segnaletica stradale nei quartieri di Vigna grande e Valle Petrucola

Maggiore sicurezza per gli automobilisti e soprattutto per i pedoni nei quartieri di Nemi di Vigna grande e Valle Petrucola. Sono stati, infatti, completati i lavori della nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale dei due quartieri e a seguito dei lavori di mentanizzazione si è proceduto anche al rifacimento del manto stradale.

"Come da impegni presi in campagna elettorale l'amministrazione Bertucci tiene sempre in alta considerazione anche le periferie di Nemi. Da questo momento nei quartieri di Vigna Grande e Valle Petrucola sarà anche più agevole parcheggiare in modo ordinato garantendo così una viabilità più fluida - ha spiegato il sindaco di Nemi Alberto Bertucci - Nelle prossime settimane saranno completati i lavori di rifacimento stradale anche nella parte alta di Via delle Violette e Piazza della Rinascita".

