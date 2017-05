Nemi: arriva Vittorio Sgarbi a sostegno del candidato sindaco Stefano Tersigni

Sebbene Nemi sia uno dei borghi più piccoli dei Castelli Romani che andranno ad elezioni il prossimo giugno, anche i vip del mondo della televisione si interessano alle vicende politiche locali. E' arrivato, infatti, per il candidato sindaco Stefano Tersigni, l'appoggio ufficiale di Vittorio Sgarbi e del suo movimento politico "Rinascimento".

"E' per me un onore e un privilegio poter ufficialmente annunciare che l'On. Vittorio Sgarbi ha scelto di sostenere la mia candidatura a Sindaco di Nemi - ha annunciato in una nota di stampa il candidato sindaco di Insieme per Nemi - Sapere di poter contare sulla vicinanza del più famoso critico d'arte, di una persona di una cultura senza eguali e che ha ricoperto ruoli di primo piano a livello sia nazionale che locale, è una gioia per me, per noi e una notizia importantissima per l'intera cittadinanza".

"Nemi ha un enorme patrimonio storico e archeologico che versa in uno stato di totale abbandono, da Palazzo Ruspoli al Tempio rupestre di S. Michele passando per la Villa di Cesare e il Tempio di Diana - continua il candidato- Tutto ciò è inaccettabile e l'ausilio dell' On. Sgarbi è di fondamentale importanza per poter restaurare e valorizzare i predetti siti, portando conseguenzialmente anche alla luce tutta l'economia sommersa di Nemi".

Visto l'appoggio dle movimento di Sgarbi, cambia anche il simbolo della lista Insieme per Nemi che è stato fuso con quello del Movimento Rinascimento, una fusione non solo granfica, ma di intenti, fanno sapere dal comitato elettora di Stefano Tersigni.