Rocca Priora: la nuova giunta all'insegna del rosa, anche il vice-sindaco è donna

Giunta in rosa per Rocca Priora, dopo l'elezione della sindaca Anna Gentili, anche la sua vice sarà di sesso femminile. Ad affiancare la Sindaca sarà Carmina Zorani, nominata Vicesindaco. A Zorani va anche l'assessorato alle Politiche Culturali e Museali, alle Politiche per la Promozione Turistica del Territorio e alle Politiche Ambientali e Servizi Igienico Sanitari.

Sara Ponzo è la neo Assessora con delega alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili e della Terza Età e alle Politiche Scolastiche. A Claudio Fatellii sono state affidate le deleghe per l’assessorato all'Urbanistica, ai Lavori Pubblici e Infrastrutture, alla Mobilità sostenibile e alla Protezione Civile. Il nuovo assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica è Antonio Domenico Fioritto, mentre a Gianluca Mastrella è stata conferita la delega alla Sicurezza Urbana, al Patrimonio ed alla Viabilità. La Sindaca mantiene su di sé le deleghe relative alle Politiche Occupazionali, alle Attività Produttive e Rapporti con Artigiani e Commercianti Locali, alle Risorse Umane e Strumentali e alle Politiche Sportive e Comunicazione Istituzionale. "Auguro buon lavoro al Vicesindaco e a tutti gli assessori che mi affiancheranno quotidianamente nel governare Rocca Priora. Ci siamo già riuniti con la nuova giunta per metterci subito al lavoro sui temi che riguardano il governo della nostra città", ha dichiarato la Sindaca Anna Gentili.