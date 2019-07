Area acre nei cieli di Colonna e Monte Compatri nelle ore notturne

Area acre e odori nausebondi nelle ore notturne stanno rendendo difficile le notti estive dei residenti dei comuni di Monte Compatri e Colonna confinanti con il comune di San Cesareo. I residenti dell'area si sono organizzati in assemblea pubblica per chiedere chiarimenti alla misteriosa nube che almeno tre volte alla settimana dopo la mezzanotte rende l'aria irrespirabile. Tra le cause ci potrebbe essere l'attività del vicino bitumificio di San Cesareo, da cui i cittadini riferiscono di vedere in concomittanza con i miasmi l'emissione di fumi densi.

I residenti chiedono un intervento dell'Arpa per verificare l'eventuale collegamento tra le attività del bitumificio e la nube che si diffonde nelle ore notturne sui centri abitati confinanti con San Cesareo.

Monte Compatri: il sindaco D'acuti presenta esposto alla procura

Un esposto per fare chiarezza. Per capire da dove e perché, in queste torride sere d’estate, l’aria sia irrespirabile nelle zone di Pantano/Laghetto, nel quadrante del Comune Di Monte Compatri a ridosso della Casilina.