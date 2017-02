Il Parco dei Castelli Romani: "Vietato dare da mangiare ai cinghiali"

Vietato dar da mangiare ai cinghiali e agli animali selvatici. Questo il monito del Parco dei Castelli Romani dopo il ritrovamento nei giorni scorsi da parte del Servizio Tutela Ambientale del Parco hanno di cibo appositamente disseminato ai bordi di alcuni tratti stradali piuttosto trafficati. Nelle foto diffuse dell'ente Parco si può vedere come in Via di Rocca di Papa, all’altezza dell’incrocio con la Via S.P. 72b “Cappuccini di Albano”, sono stati lasciati fagioli e pane secco.

"Questa strada risulta essere il tratto con la maggiore densità di impatti con fauna selvatica, se si rapporta il numero di incidenti alla lunghezza del tratto stesso, rispetto a tratti stradali più lunghi e con sinistri simili accertati. Un dato che invita a riflettere una volta di più circa la concrete, pericolose, conseguenze di gesti apparentemente innocui- si legge in una nota del Parco dei Castelli Romani - Si ribadisce che alimentare i cinghiali è vietato per legge, quindi sanzionabile, e diminuisce il naturale timore degli stessi per l'uomo, favorendo la possibilità di incontri ravvicinati".

"Evidenziamo che il comportamento animalistico non aiuta le specie selvatiche, anzi scombina le dinamiche di selezione naturale che da sempre regolano efficacemente la vita di tutti gli organismi viventi. Come in casi analoghi, l’abbandono di cibo in prossimità delle strade, invita gli animali al loro attraversamento, con il rischio di gravi collisioni. Questo tipo di comportamento danneggia piuttosto che aiutare il benessere dell’animale selvatico".