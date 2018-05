I Guardiaparco al lavoro contro la piaga dell'abbandono dei rifiuti

Oramai l'abbandono dei rifiuti nei boschi dei Castelli Romani è una vera e proprio piaga: sono ormai quotidiane le segnalazioni dei guardiaparco ai comuni maggiormente interessati da questa pratica incivile ai danni dell'ambiente. Un fenomeno senza sosta che interessa per di più i comuni di Monte Compatri, sia nella zona di San Silvestro che in località Molara; il versante di Tuscolo che rientra nel Comune di Grottaferrata; Rocca di Papa su via dei Laghi e via dei Principi; Rocca Priora.

Non solo rifiuti urbani quelli rinvenuti (spesso abbandonati da chi non intende differenziare i rifiuti con il porta a porta ormai attivo in tutti i Castelli Romani), ma anche ingombranti, rifiuti inerti da ristrutturazioni domestiche, pericolosi e costosi da smaltire come l’amianto, senza contare i fuochi accesi a ridosso delle aree verdi per bruciare resti di mobili.

"Una criticità, quella legata all’abbandono dei rifiuti nelle strade e nei boschi che sembra non avere fine, soprattutto con l’avvento della raccolta differenziata, in un territorio dove la densità demografica è molto elevata - si legge in una nota diffusa dall'Ente Parco dei Castelli Romani - Una vera e propria piaga difficile da contrastare anche per le amministrazioni comunali, costrette ad effettuare continue bonifiche dei luoghi segnalati con costi aggiuntivi, che vanno a pesare sui contribuenti che la differenziata la fanno correttamente, pagando le tasse".

Un danno contro l'ambiente, ma anche all'immagine dei Castelli Romani: purtroppo vere e proprie discariche a cielo aperto danno bella mostra di sé nelle strade che dalla Capitale portano verso i comuni castellani.

“Continuare a sensibilizzare è sicuramente la strada da seguire – commenta il presidente dell’Ente Parco, Sandro Caracci – affinché le prossime generazioni possano crescere migliori, nel rispetto dell’ambiente e con quel senso civico che oggi manca a tanti. Il Parco continua a dare il proprio contributo e sostegno ai Comuni ma serve la collaborazione di tutti, per segnalare e denunciare chi non conferisce i rifiuti in discarica”.