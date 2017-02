Successo per le danzatrici di Lanuvio al Concorso Nazionale di Danza “Città di Arezzo”

La scuola di danza di Lanuvio "Centro culturale Danza" si conferma una delle eccellenze artistiche del territorio dei Castelli Romani. Ottimi i risultati ottenuti a livello nazionale nel concorso Città di Arezzo, a cui hanno partecipato oltre mille danzatori che si sono esibiti sul palco del teatro aretino intitolato a Francesco Petrarca.

Le allieve del Centro culturale danza si sono esibite nei balletti delle insegnanti Greta Furzi, Chiara Grella, Roberta Romei e Claudia Palmisano e nelle coreografie di repertorio classico curate dalla direttrice della scuola Floriana Galieti e i risultati non si sono fatti attendere. La scuola di danza lanuvina ha portato a casa un terzo posto, tre secondi posti e due primi posti in classifica, in diverse categorie e stili.

I primi premi sono andati a Giorgia Corradetti, solista junior contemporaneo, e a Madalina Purice solista senior classico. Poi c'è stato il secondo premio per la coreografia “Follow it”, gruppo senior contemporaneo, per il duo “Eigen” con Giorgia Corradetti e Ambra Gjapi e per la coreografia “Demie Lune” del gruppo under contemporaneo. In ultimo il terzo premio è andato alla coreografia “Gioca con me” con Andrea Tognazzi ed Elisa Verrengia.

“La soddisfazione più grande va comunque oltre i titoli - ha commentato a caldo la Direttrice del Centro, Floriana Galieti - ed è stata vedere le bambine e le ragazze della scuola impegnate in un obiettivo comune, con serietà e caparbietà, tifando l’una per l’altra e condividendo fino alla fine l’esperienza di vita e le emozioni che solo il palco della danza sa regalare. Con un ringraziamento particolare a tutti i genitori che ci seguono nella nostra passione e che ci accordano la loro fiducia”.