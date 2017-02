A Lorenzo Botti e Luciano Mariani il premio “Città di Castel Gandolfo”

Il Comune di Castel Gandolfo conferisce ogni anno il Premio “Città di Castel Gandolfo” a personalità, enti ed associazioni che nel corso di ogni anno abbiano "fatto derivare alla Città prestigio, lustro e migliore qualità della vita ovvero si siano distinte in qualsivoglia branca della cultura, dello sport, dello scibile umano”.

Per il 2017 ( in una cerimonia pubblica che si terrà il prossimo 4 marzo alle ore 11,30, presso la sala teatro Petrolini), il premio sarà conferito a due cittadini castellani molto conosciuti e impegnati a favore della comunità, che nel 2016 si sono distinti con azioni di particolare valore: Lorenzo Botti e Luciano Mariani.

Per Lorenzo Botti è un premio dato al coraggio, alla determinazione e dedizione dimostrati, insieme a tutti i Vigili del Fuoco, in occasione dei terremoti che hanno devastato il Centro Italia: Lorenzo è istruttore nazionale del nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco, e da Amatrice a Rigopiano è stato in prima linea in tutte le operazioni di soccorso. Con la sua squadra ha svolto un lavoro ai limiti del possibile che ha permesso di salvare diverse vite umane che ci ha reso fieri ed orgogliosi come castellani e come italiani.

Il premio conferito a Luciano Mariani è invece legato alla cultura intesa come memoria, come eredità da tramandare alle nuove generazioni: con precisione e pazienza ha raccolto una voluminosa e dettagliata documentazione fotografica, un prezioso filmato-documentario ed un libro nel quale vengono puntualmente descritti e immortalati particolari di grande valore storico e sociale per la città di Castel Gandolfo.