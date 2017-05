Monte Compatri: presentato il progetto della nuova isola ecologica

E' stato presentato ufficialmente il progetto della nuova isola ecologica di Monte Compatri i cui lavori di realizzazione sono iniziati da pochi giorni. Oltre 1800 metri quadrati, 300 mila euro di costi, 160 giorni di lavori effettivi: questi i numeri dell'impianto che porta a completamento il quadro della raccolta differenziata a Monte Compatri che punta a raggiungere il 70% di raccolta differenziata dei rifiuti, ora ferma al momento al 53%. All’interno del centro comunale di raccolta sarà possibile conferire ingombranti come materassi, sedie, tavoli; apparecchiature elettriche ed elettroniche; fogliame e potature di alberi; oli esausti; legno, medicinali scaduti.

“L’iter per la realizzazione dell’isola ecologica inizia nel settembre di 2014, con l’approvazione della delibera di Consiglio comunale per rispondere all’esigenza di organizzare sistemi adeguati di raccolta e smaltimento. Individuata l’area, l’amministrazione De Carolis ha avviato un procedimento di variante urbanistica, attraverso indagine geognostica e vegetazionale, attestazione di uso civico, creazione di elaborati e relazione tecnica per il progetto definitivo. Solo dopo sono arrivati i pareri del dipartimento Area Difesa del suolo della Regione Lazio e quello della Asl”, ha spiegato il vicesindaco Fabio D’Acuti durante la presentazione del progetto avvenuta domenica scorsa nella sala consiliare comunale.

I tempi di realizzazione dell'isola ecologica dovrebbero essere di circa sei mesi prevedendo anche una recinzione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito rifiuti, un sistema di gestione delle acque meteoriche, una barriera esterna fatta di siepi e alberature per ridurre l’impatto visivo, una rampa per facilitare il trasbordo dei rifiuti raccolti e un’area parcheggio.

Soddisfatto il sindaco Marco De Carolis: “Ancora una volta, una promessa mantenuta dalla mia amministrazione e dalla squadra che mi accompagna in questa avventura da dieci anni. Capisco che l’attesa sia stata lunga, ma per opere simili l’iter burocratico tra pareri, permessi e gare allunga i tempi di realizzazione di pezzi del programma elettorale. Adesso si tratta di aspettare pochi mesi per vedere conclusa l’isola ecologica di Monte Compatri”.

“La nostra scelta di partire con una campagna di formazione che coinvolge i bambini, attraverso l’installazione delle compostiere a scuola – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Claudio Gara – ha un obiettivo preciso: spiegare ai futuri cittadini che la raccolta differenziata ha un senso solo se si riducono i materiali da smaltire. Ecco perché attraverso diversi progetti abbiamo deciso di sensibilizzare in primis il futuro di Monte Compatri”