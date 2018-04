Ignoti recidono l'unico esemplare di un raro tulipano nel Parco dei Castelli Romani

Poteva essere una piccola ricchezza per la biodiversità dei Castelli Romani e invece la scoperta di un raro esemplare di tulipano rosso nel Parco dei Castelli Romani è durata pochissime ore. I Guardiaparco dei Castelli Romani durante un'escursione organizzata aveva individuato in un sentiero boschivo di Rocca di Papa un bel tulipano rosso che dava bella mostra di se per il suo colore.

Il tempo di qualche foto e di terminare l'escursione e poi si sarebbe subito tornati sul luogo per delle ricerche più approfondite per capire la natura del fiore così particolare: un tulipano generato da una coltivazione casalinga o una rara specie di tulipano non più presente da tempo nel Lazio.

Portruppo non si potrà dare evidenza scientifica a questa domanda. Ignoti hanno reciso il fiore, qualcuno ha deciso di appropiarsi del bellissimo fiore.



“Questo atteggiamento – ha commentato il presidente dell’Ente, Sandro Caracci – denota una superficialità che ci fa riflettere, come dipendenti e lavoratori di un Ente Parco. Abbiamo ancora tanto da fare per promuovere la consapevolezza ambientale fra le persone, se ancora oggi c’è chi, alla vista di qualcosa di bello in Natura, lo prende e lo porta con sé, decretandone la morte. Fra l’altro non è secondario ricordare che nelle aree protette la raccolta della flora è vietata, e che, quindi, se la persona fosse stata colta sul fatto, avrebbe ricevuto una sanzione. Per portare con sé la bellezza basta una fotografia, che dura sicuramente di più di un fiore reciso”.