Lago Albano, ok alla balneazione per la stagione estiva 2018

La Regione Lazio ha dato il via libera anche per questa estate nella balneazione nel Lago Albano. In occasione dell'apertura della stagione balneare che a discapito del maltempo è cominciata lo scorso 1° maggio e durerà fino al 30 settembre sono stati eseguiti i prelievi in tre punti differenti del Lago Albano: 1750 m. a destra dell’emissario, 4350 m. a destra dell’emissario e alla Cabina di sollevamento della Villa Pontificia. In queste ultime due aree la qualità delle acque è “eccellente” ed è risultata “buona” nel primo punto di prelievo, corrispondente al tratto di costa di fronte il Lungolago.

Per quanto riguarda la sorveglianza dei cianobatteri e per garantire un costante monitoraggio della salute delle acque, la Regione Lazio - sulla base della valutazione dei dati storici, dell’analisi dei nutrienti e della valutazione della trasparenza - ha indicato che il Lago Albano rientra in quei bacini con fioriture per i quali è necessario procedere ad una pianificazione delle attività di prelievo e analisi da parte di Arpa Lazio.