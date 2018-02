Rocca di Papa: nuove pensiline alle fermate degli autobus

Le pensiline del trasporto pubblico a Rocca di Papa si rifanno il look e a giovarne saranno soprattutto pendolari e viaggiatori. Nei prossimi mesi saranno, infatti, installate nuove pensiline alle fermate degli autobus, grazie a un accordo stretto fra il Comune di Rocca di Papa e la Compagnia Trasporti Laziali (Cotral S.p.A.).

“Come Amministrazione Comunale – dichiara il sindaco, Emanuele Crestini – abbiamo subito aderito al progetto ‘Insieme ai Comuni’, proposto dalla Co.Tra.L. In questo modo, sostituiremo le ormai logore o vandalizzate pensiline di legno e ne installaremo di nuove laddove ancora non vi sono.”

“Coloro che prendono tutti i mezzi pubblici per andare a lavorare o studiare – continua il sindaco – sanno cosa significa trovarsi sotto la pioggia o il sole, in attesa che passi l’autobus. E non si possono ignorare gli aspetti legati alla sicurezza, che è precaria nel caso delle vecchie pensiline. Spero che con quelle nuove, che a breve verranno posizionate, semplificheremo un po’ la vita quotidiana di tanti cittadini. Decoro, sicurezza e complessivamente un servizio migliore: questo è ciò che vogliamo fornire alla cittadinanza.”