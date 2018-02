Rocca di Papa: Via del Vivaro troppo dissestata, chiusa al transito

Buche diventati crateri, centinaia di automobilisti che in queste settimane ci hanno rimesso le gomme delle auto e in vista dell'ondata di gelo che potrebbe causare non pochi problemi alla viabilità, la Città Metropolitana ha disposto la chiusura di Via del Vivaro nel tratto compreso tra i comuni di Rocca di Papa e Velletri.

"Si informa la cittadinanza per opportuna conoscenza che risulta chiusa per tutela di pubblica incolumità via del Vivaro dal km 2 al km 3, tratto ricadente nei Comuni di Rocca di Papa e Velletri - scrive il comune di Rocca Priora sul proprio profilo Facebook - I tecnici della Città Metropolitana sono a lavoro per ripristinare il tratto interessato e si prevede la riapertura in sei/sette giorni".

Alcune settimana fa proprio il comune di Rocca Priora aveva provveduto a proprie spese al riprostino delle condizioni di sicurezza nel tratto di strada di Via del Vivaro ricadente nel suo territorio.